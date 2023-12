Phnom Penh (VNA) - Le journal cambodgien Kampuchea Thmey a publié le 26 décembre un article avec de nombreuses photos sur le Sommet de coopération Mékong-Lancang, tenu en ligne dans l'après-midi du 25 décembre.

L’article a cité les propos du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet qui a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations obtenues dans ce cadre de coopération, en particulier les réalisations des 89 projets mis en œuvre au Cambodge.

Lors du sommet, les dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant les progrès remarquables réalisés dans le cadre de la coopération Mékong-Lan Thuong et ont évalué les réalisations obtenues ces sept dernières années. Ils ont salué le Fonds spécial de coopération Mékong-Lan Thuong pour avoir soutenu plus de 700 projets dans les domaines de l'eau potable, de l'agriculture, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la promotion des droits des femmes, de la culture....

Les dirigeants ont également appelé à une efficacité accrue dans la mise en œuvre des projets connexes pour servir le développement socio-économique et améliorer la vie des populations dans les six pays.

Concernant l'orientation future du développement de la coopération Mékong-Lancang, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet a souligné l'importance d’édifier une communauté d’avenir partagé et de promouvoir la paix et la prospérité entre les pays de la région du Mékong - Lan Thuong, et a soutenu la "Ceinture de développement économique" centrée sur les gens.



Auparavant, dans l'après-midi du 25 décembre, le site d'information Fresh News avait aussi rapporté ce sommet sous le titre "Le Premier ministre Hun Manet participe au Sommet de coopération Mékong-Lancang", affirmant qu'il s'agissait d'un événement important pour la coopération Mékong-Lan Thuong.

Selon Fresh News, la coopération Mékong-Lancang est un mécanisme de coopération entre cinq pays riverains du Mékong que sont le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam et le fleuve Lancang en Chine. Ce cadre de coopération a été initié lors du 17e Sommet Chine-ASEAN tenu en novembre 2014 au Myanmar, sur la base de l'initiative proposée par la Thaïlande en faveur du développement durable de la sous-région Mékong - Lancang en 2012. -VNA