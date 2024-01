Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente des cadeaux aux travailleurs de l'usine de fonte et d'acier de Cao Bang, commune de Chu Trinh, ville de Cao Bang. Photo : VNA

Cao Bang, 1er janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 1er janvier à la cérémonie d'inauguration de la première phase du projet de construction d'une autoroute reliant Lang Son à Cao Bang, deux provinces frontalières du nord-est.L'autoroute de 121 km comportera quatre tunnels à travers les montagnes et plusieurs ponts au-dessus des vallées, et son investissement total pour les deux phases s'élèvera à près de 23.000 milliards de dongs (947,6 millions de dollars).La première phase concerne une longueur de 93,35 km, avec comme point de départ l'intersection de la frontière de Tan Thanh, district de Van Lang, province de Lang Son, et comme point final l'intersection de la Nationale 3 dans la commune de Chi Thao, district de Quang Hoa, province de Cao Bang. L'investissement pour cette phase est de 14,3 billions de dongs et la durée des travaux est de 36 mois.La route, de 17 m de large, permettra aux véhicules de circuler à une vitesse de 80 km/h.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'il s'agissait du plus grand projet d'infrastructure de transport investi jusqu'à présent dans la province de Cao Bang.Le projet contribuera à stimuler le développement socio-économique ainsi que la défense et la sécurité nationales, à maintenir la souveraineté frontalière nationale et à créer une nouvelle autoroute internationale vitale pour le commerce de marchandises du port international de Lach Huyen (Hai Phong) vers Chongqing - Urumqi (Chine) - Khorgos ( Kazakhstan) puis vers les pays européens, contribuant ainsi à accroître la compétitivité de l'économie et à stimuler le développement socio-économique de Cao Bang, Lang Son et de toute la région Nord-est, a-t-il souligné.Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et présenté des cadeaux aux travailleurs de l'usine de fonte et d'acier de Cao Bang, commune de Chu Trinh, ville de Cao Bang.- VNA