Photo: AFP

Kuala Lumpur (VNA) - Le MIDF Research prévoit que le Produit intérieur brut (PIB) de la Malaisie augmenterait de 6% en 2022, contre 3,1% en 2021, principalement en raison de la poursuite de la réouverture de l'économie, qui favorisera de meilleures perspectives de croissance cette année.



Selon l’agence de recherche MIDF Research, avec un taux de vaccination élevé, le gouvernement n’a pas besoin de resserrer les restrictions de COVID-19, étant donné la capacité du système de santé de résister à la récente résurgence des infections au coronavirus.



Le MIDF Research prévoit que la dynamique de croissance continuerait de se renforcer cette année, soutenue par la croissance des dépenses intérieures, l'amélioration du marché du travail et l'augmentation des activités commerciales.



La croissance soutenue de la demande extérieure soutiendrait également les activités commerciales et de production de la Malaisie cette année, selon le MIDF Research dans sa revue économique mensuelle publiée le 28 février.



Toutefois, le MIDF Research estime que la perturbation prolongée de chaînes d'approvisionnement mondiales, la hausse des prix des matières premières et la hausse des coûts d'importation seraient parmi les risques à la baisse pour les perspectives de croissance.-VNA