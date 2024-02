Quang Binh (VNA) - Le parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Binh (Centre) devrait attirer environ 3 millions de touristes et générer 1,5 billion de dôngs (61,5 millions de dollars) de revenus touristiques d’ici 2030.

Cet objectif fait partie d’un plan de tourisme écologique, de villégiature et de divertissement pour le parc pour la période 2021-2030 récemment approuvé par le Comité populaire provincial.

Le plan couvre près de 130.000 ha, dont la majorité est constituée de forêts et de montagnes situées dans une zone de gestion forestière durable. Il vise à maximiser le potentiel et les avantages du parc en termes de ressources naturelles, de biodiversité, de paysages et de système de grottes, ainsi que de croyances et de culture des groupes ethniques locaux.

Ce plan vise également à améliorer les avantages économiques de la forêt, à contribuer à créer des emplois, à augmenter les revenus et à améliorer la vie matérielle et spirituelle des habitants.

La région développera également des itinéraires et des sites touristiques écologiques, de villégiature et de divertissement dans le parc pour servir de base pour attirer les investissements touristiques.

Avec ce plan, Quang Binh cherche à augmenter le nombre de touristes à Phong Nha-Ke Bang de près de 13% pour atteindre 1,5 million et les revenus touristiques à environ 500 milliards de dôngs entre 2024 et 2025.

À cette fin, la province s’efforce de capitaliser sur les produits touristiques mentionnés dans le plan. En particulier, elle donnera la priorité au développement d’un tourisme spécialisé et de classe mondiale en matière d’exploration de la nature et de grottes, de villégiature et de divertissement afin d’être à la hauteur du potentiel du parc national.

Ces dernières années, les autorités locales ont mis en œuvre de nombreuses mesures de gestion forestière à Phong Nha-Ke Bang, notamment la protection et le développement durable des ressources forestières et la conservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des espèces végétales et animales menacées. Elles prennent également grand soin des paysages et des valeurs culturelles et historiques, tout en renforçant la valeur des services environnementaux forestiers.

Le parc national de Phong Nha-Ke Bang, couvrant plus de 123.000 ha, abrite des habitats terrestres et aquatiques, des forêts primaires et secondaires, des sites de régénération naturelle et des forêts tropicales denses. Il est également riche en grandes grottes, souvent spectaculaires et d’importance scientifique, notamment Son Doong, la plus grande grotte du monde.

Ce parc a été honoré à deux reprises en tant que site du patrimoine naturel mondial. Le 3 juillet 2003, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a reconnu ce parc comme patrimoine naturel mondial pour la valeur globale exceptionnelle du site en termes de géologie et de géomorphologie.

Douze ans plus tard, le 3 juillet 2015, il a été à nouveau honoré, cette fois pour les critères de valeur exceptionnelle représentant les processus d’évolution et de développement des écosystèmes terrestres, et de possession d’habitats naturels significatifs pour la conservation de la biodiversité. – VNA