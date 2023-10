Hanoï, 15 octobre (VNA) — Le ministère de l'Éducation du Myanmar a annoncé le 13 octobre qu'un total de 268 écoles dans la région de Bago, dans le sud du pays, avaient été fermées en raison de graves inondations.

Graves inondations dans la région de Bago, au sud du Myanmar. Photo : Xinhua/VNA

Selon le ministère, certaines écoles moins inondées ont pu rouvrir tandis que d'autres étaient encore en train de nettoyer les débris laissés par les inondations.

Depuis le 8 octobre, de fortes pluies ont frappé la région de Bago, provoquant des inondations généralisées et perturbant la circulation, obligeant les autorités à évacuer des milliers de personnes. Non seulement dans la région de Bago, les inondations prolongées depuis juillet ont également gravement touché neuf États et localités du Myanmar, dont Rakhine, Kachin, Karen, Mon et Chin.- VNA