Le général Phan Van Giang (gauche) à l'ambassade du Vietnam en Chine. Photo : VNA



Pékin (VNA) - Le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défense, à la tête d’une délégation de haut rang du ministère de la Défense, est arrivé le 27 octobre à Pékin, effectuant une visite officielle en Chine et participant au 10e Forum Xiangshan à Pékin du 27 au 31 octobre, à l'invitation de la Commission militaire centrale, ministère de la Défense de Chine.La visite vise à mettre en œuvre la perception commun atteint entre les hauts dirigeants des deux pays, en particulier la Déclaration commune sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.La participation vietnamienne à ce forum vise à continuer à affirmer le rôle positif et la responsabilité du Vietnam dans les questions internationales et régionales, à montrer son soutien et sa participation active aux activités multilatérales internationales organisées par le ministère chinois de la Défense, à maintenir des contacts de haut niveau entre les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays.Vendredi après-midi, le général Phan Van Giang et la délégation vietnamienne se sont rendus à l'ambassade du Vietnam en Chine. Il s'est dit convaincu que le personnel de l'ambassade surmonterait toutes les difficultés, s'unirait, accomplirait les tâches assignées par le Parti et l'État et contribuerait davantage à promouvoir le développement stable et durable des relations Vietnam-Chine . - VNA