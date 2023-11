Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Avec un afflux de nouveaux capitaux d'entreprises européennes et américaines au Vietnam, le marché vietnamien des fusions et acquisitions (M&A) maintient son attractivité malgré sa taille relativement modeste.



Cette évaluation a été donnée lors de la première conférence Global M&A Partners (GMAP) tenue le 13 novembre à Ho Chi Minh-Ville. Global M&A Partners est un partenariat de 30 sociétés indépendantes de conseil en fusion et acquisition opérant dans 50 pays et territoires.



Ivan Alver, coprésident du GMAP, a déclaré qu'il pensait que les atouts du Vietnam résidaient dans son environnement politique stable, sa main-d'œuvre abondante et qualifiée et ses coûts de main-d'œuvre compétitifs. En conséquence, plusieurs multinationales choisissent ce pays d’Asie du Sud-Est comme destination pour mettre en œuvre leurs stratégies de diversification de la chaîne d’approvisionnement.



En plus de la perspective de devenir un centre manufacturier dans la région, le Vietnam promet d’être un marché de consommation avec une population de classe moyenne croissante. Les investisseurs européens et américains devront investir davantage pour pénétrer ce marché, a-t-il estimé.



Pour sa part, Sam Yoshida, directeur général de RECOF Vietnam, a déclaré que les fluctuations économiques mondiales avaient un impact direct sur les investisseurs japonais, d'où la nécessité d'investir pour rechercher des bénéfices sur des marchés attractifs comme le Vietnam.



Selon lui, les secteurs vietnamiens liés à la consommation continueront d'enregistrer des opportunités de fusions et acquisitions de la part des investisseurs étrangers, tels que la vente au détail, la production et la transformation d’aliments, la logistique (entrepôts) et la finance (fintech).



Quant à l’industrie des semi-conducteurs, Ivan Alver a souligné le grand potentiel du Vietnam, compte tenu de la spécificité du secteur et des conditions favorables du pays résultant des récents accords signés avec les États-Unis.



Arnaud Ginolin, directeur général adjoint de Boston Consulting Group Vietnam, a déclaré que même si les entreprises de fabrication d'électronique au Vietnam se concentraient principalement sur les activités d'externalisation, le pays, avec ses avantages actuels, pourrait certainement progresser dans la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs.-VNA