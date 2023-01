Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a rencontré et formulé jeudi 19 janvier à Hanoi ses voeux du Nouvel An lunaire du Chat aux dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie du Vietnam, exhortant le Parti, le peuple et l’armée entiers à renforcer l’unité et à redoubler d’efforts pour construire le pays de plus en plus propère.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de l'événement, à Hanoi, le 19 janvier. Photo: VNA Cet événement a réuni notamment l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh, l’ancien président de la République Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hung et Nguyên Thi Kim Ngân, le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong, la présidente par intérim de la République Vo Thi Anh Xuân.



Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a présenté aux vétérans de la révolution, aux dirigeants, aux anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie du Vietnam ainsi qu’aux camarades, compatriotes, soldats au pays et aux compatriotes à l’étranger ses salutations distinguées, ses demandes cordiales de renseignements et ses meilleurs voeux.



Le leader du Parti a souligné les réalisations importantes et assez complètes dans tous les domaines accomplies par le pays en 2022, notamment une croissance du PIB de plus de 8% contre 6 à 6,5% fixés, les recettes budgétaures en hausse de plus de 14%, la stabilité macroéconomique maintenue, les grands équilibres de l’économie assurés, le marché financière et monétaire essentiellement stable, les secteurs principaux de l’économie redressés, le bien-être social garanti, la vie de la population améliorée.

Lors de l'événement, à Hanoi, le 19 janvier. Photo: VNA



Le travail d’édification et de remodelage du Parti et du système politique, de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines continuait à gagner en intensité avec des changements très positifs et de nombreux résultats remarquables et impressionnants. La stabilité socio-politique, la défense et la sécurité ont été renforcées, la souveraineté nationale est maintenue. Les relations extérieures et l’intégration internationale du pays continuaient à être élargies et approfondies. L’atmosphère démocratique dans le Parti et la société est de plus en plus promue.



Les résolutions des 5e et 6e Plénums du Comité central du Parti du 13e mandat ont été déployées à la base. Plusieurs conférences nationales des cadres ont été organisées, dont la conférence nationale sur le bilan de dix ans de travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au cours de la période 2012-2022. En particulier, le Bureau politique a publié six résolutions thématiques sur le développement de six régions clés, créant une synergie d’énergies, une nouvelle position et une nouvelle force pour continuer à faire avancer le pays, dans l’esprit “en avant crier gare, en arrière assurer la protection, les mêmes voix se répondent, consensus de haut en bas, communion de la verticale à l’horizontale”.



Les résultats obtenus au cours de l’année écoulée ont apporté une contribution importante aux réalisations globales du Parti, du peuple et de l’armée entiers, sont le fruit de grands efforts des compatriotes et camarades dans tout le pays sous la direction judicieuse et étroite du Parti, la gestion active et efficace de l’État, des branches, des administrations locales à tous les niveaux, témoignent du caractère, de l’intelligence et de la force du bloc de grande union nationale vietnamienne, a déclaré le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong (centre) et d'autres dirigeants. Photo: VNA

Indiquant que 2023 est l’année charnière de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et du Plan quinquenal de développement socio-économique 2021-2025, il a recommandé de prêter attention, dans l’immédiat, au règlement des difficultés et obstacles, à l’accélération de la production et du commerce, à l’amélioration de la vie des habitants, des officiers et soldats en mission dans les régions frontalières, maritimes et insulaires pour la défense de la Patrie, au règlement des conséquences des calamités naturelles et épidémies, à la création des conditions permettant au peuple de célébrer le Nouvel An lunaire dans la joie et la paix.



Le leader du Parti a souhaité que l’oeuvre révolutionnaire du peuple remporte de nombreuses nouvelles et plus grandes victoires, de plus grands succès pour l’année 2023, que le Parti et le système politique soient de plus en plus matures, sains et puissants sur tous les plans, le pays soit de plus en plus prospère, le peuple de plus en plus riche, la joie et le bonheur règnent dans les familles et les cœurs des gens. – VNA