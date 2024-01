Vientiane, 5 janvier (VNA) - Des responsables lao se sont réunis le 3 janvier à Vientiane pour discuter et échanger des opinions en vue de préparer la 31e réunion du Conseil de la communauté socioculturelle de l'ASEAN en 2024.



Le Laos présentera sa vision, ses produits et ses services de développement touristique aux professionnels du tourisme lors de la prochaine réunion de l'ASEAN qui doit avoir lieu du 25 au 30 mars dans la province de Luang Prabang, alors que le pays assume cette année la présidence de l'ASEAN.



Selon l'agence de presse lao (KPL), la réunion se concentrera sur trois sujets prioritaires. Le premier thème est de promouvoir le rôle de la culture et de l’art dans l’ASEAN afin de rendre ces aspects à la fois complets et durables.



Le deuxième sujet impliquera des discussions sur la coopération environnementale et la résilience au changement climatique. Le dernier se concentrera sur l'avancement du bien-être des femmes et des enfants dans les pays de l'ASEAN.- VNA

source