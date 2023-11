Photo : Maruhan Japan Bank Laos

Vientiane, 2 novembre (VNA) - Le Laos et la République de Corée coopèrent dans un projet pilote visant à faciliter les transferts d'argent transfrontaliers pour les travailleurs lao à l'étranger et les travailleurs étrangers au Laos.Cette décision intervient alors que les employés lao à l'étranger sont souvent confrontés à de nombreux obstacles lorsqu'ils traitent des transferts d'argent transfrontaliers, notamment des difficultés pour ouvrir des comptes bancaires à l'étranger, des procédures complexes de documentation de transfert et des coûts de transfert élevés, a rapporté le Laotian Times.Ces défis ont conduit à l’utilisation de canaux de transfert d’argent non autorisés et souvent risqués, entraînant souvent des taux de change défavorables et des courtiers peu scrupuleux susceptibles de nuire aux intérêts des travailleurs lao à l’étranger.Pour surmonter ces obstacles, le ministère lao du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec la Banque de la République démocratique populaire du Laos, recherche depuis longtemps des mécanismes, des outils et des canaux de paiement efficaces. L’objectif est de créer un système plus pratique pour les travailleurs qui envoient de l’argent au Laos via le secteur bancaire.Un tel système simplifiera non seulement le processus, mais permettra également au gouvernement de surveiller les transactions, de collecter des données et de formuler des politiques et des procédures de gestion plus efficaces.Cet effort de collaboration marque une étape essentielle vers une meilleure gestion financière pour les travailleurs lao à l’étranger et les travailleurs étrangers au Laos. Il favorise également l'utilisation des canaux bancaires formels, améliore la stabilité monétaire et réduit les lacunes potentielles dans la gestion du secteur public qui pourraient avoir un impact sur le système économique national. - VNA