Kuala Lumpur, 6 octobre (VNA) - Le fournisseur japonais d'articles ménagers Daiso investira l'année prochaine un milliard de RM (211,4 millions de dollars) pour construire son plus grand centre de distribution mondial (GDC) à Port Klang, Selangor, en Malaisie, a rapporté l'agence de presse malaisienne Bernama. le 5 octobre.

Le japonais Daiso va construire un centre de distribution mondial en Malaisie. Photo:bernama.com

La GDC sera le deuxième hub international de Daiso après la Chine.



Le président de Daiso Malaysia Group Sdn Bhd, Tan Sri Khairul Adib Abd Rahman, a déclaré que la GDC fonctionnerait comme un centre de distribution mondial pour Daiso afin de lancer des opérations logistiques pour l'entrée des produits de Daiso en provenance du Japon et de Chine, y compris la distribution dans 22 pays d'Asie et du Moyen-Orient. .



Lors de la cérémonie de signature d'un accord de collaboration pour développer le GDC entre Daiso Malaysia et Kajima-Suncon, Khairul Adib a déclaré que la construction du GDC devrait commencer en mai 2024 et s'achever en mai 2026. Il devrait être opérationnel en janvier. 2027.



Selon Khairul Adib, la coopération entre Daiso Malaysia et Kajima-Suncon est la preuve du parcours de transformation de l'entreprise visant à accroître la disponibilité des produits Daiso dans la région.- VNA