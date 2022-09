Tokyo (VNA) - Le Japon renforcera l'inspection des syndicats pour garantir les droits des travailleurs vietnamiens, a déclaré le 6 septembre à Tokyo le ministre japonais de la Justice Hanashi Yasuhiro au ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung.

Le ministre japonais de la Justice, Hanashi Yasuhiro et le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung (gauche). Photo: VNA



Dao Ngoc Dung a remercié le ministère japonais de la Justice de s'être coordonné avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre de nombreux programmes efficaces, dont ceux de développement des ressources humaines.

Il a proposé à la partie japonaise d'élargir la liste des professions acceptant des travailleurs étrangers, et d'exonérer ou de réduire certaines taxes pour les travailleurs vietnamiens.

Hanashi Yasuhiro a déclaré que le Japon avait recommencé la réception de travailleurs étrangers après une période d'interruption due à la pandémie de Covid-19.

Concernant la proposition de la partie vietnamienne d'élargir la liste des professions, il a déclaré les services de soins aux personnes âgées devraient être concernés.

Le ministère japonais de la Justice discutera avec les ministères et secteurs concernés de la proposition du Vietnam d'exonérer d'impôts sur la résidence et le revenu les travailleurs vietnamiens, a-t-il poursuivi.

Le même jour, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung a reçu des représentants d'un certain nombre d'organisations et de syndicats japonais qui accueillent des travailleurs vietnamiens, demandant plus d'attention de la part des organisations japonaises pour soutenir et prendre soin de leur vie matérielle et spirituelle.

Il a également assisté à un séminaire organisé par l'Association nationale pour les communautés mondiales et ouvertes d'esprit (NAGOMi) sur l'accueil de plus de travailleurs vietnamiens au Japon, en vue de construire une société mondiale de ressources humaines pour le développement mutuel.

Un colloque sur le renforcement de la coopération pour faire venir des travailleurs vietnamiens au Japon après l'épidémie de Covid-19 s’est tenu le 6 septembre à Tokyo.

Nguyên Ba Hoan, vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Photo: VNA



Actuellement, avec plus de 200 000 Vietnamiens travaillant au Japon, le Vietnam est le premier pays parmi 15 pays envoyant des travailleurs contractuels dans ce pays d'Asie du Nord-Est, a déclaré Nguyên Ba Hoan, vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Le Vietnam et le Japon ont signé un protocole d'accord sur le programme des travailleurs qualifiés en juillet 2019. Actuellement, environ 41.000 travailleurs qualifiés vietnamiens travaillent au Japon, a-t-il fait savoir.

De son côté, Hiroaki Yagi, président de l’Organisation japonaise pour la coopération technique internationale (JITCO) a déclaré qu'à l'heure actuelle, le gouvernement japonais revoit le programme de stagiaires techniques et le programme de main-d'œuvre qualifiée spécialisée.

Avec la coopération du gouvernement du Vietnam, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) envisage de mettre en place un nouveau système de recrutement pour éliminer les intermédiaires et réduire les coûts initiaux pour les travailleurs, a-t-il souligné. -VNA