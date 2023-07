Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) reçoit l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a reçu lundi 24 juillet à Hanoï l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug.



Sur la base d'un accord de coopération entre les deux AN signé en 2021, Vuong Dinh Hue s’est déclaré convaincu que les deux organes législatifs disposaient de conditions suffisantes pour établir des relations exemplaires, ce qui en fait un modèle de relations parlementaires dans le monde.



Faisant l'éloge et remerciant l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée pour ses importantes contributions à la promotion du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a espéré qu’avec son prestige et en sa qualité de membre de la Commission des Affaires étrangères et de l'Unification de l'AN de la République de Corée, Park Byeong-seug, continuerait de soutenir et de contribuer aux liens de coopération entre les deux organes législatifs et les parlementaires, promouvant ainsi les relations Vietnam - République de Corée de manière plus pratique et efficace.

Les délégués à la réception. Photo: VNA



Park Byeong-seug et Vuong Dinh Hue ont estimé que les gouvernements vietnamien et sud-coréen devaient déployer rapidement l'accord sur l'assurance sociale signé en décembre 2021 afin de renforcer davantage la coopération dans le domaine du travail.

Soulignant l'importance de la coopération bilatérale dans la formation de chaînes d'approvisionnement stratégiques dans lesquelles les deux nations ont une demande, un potentiel et une force, ils ont échangé des points de vue ouverts sur les domaines dans lesquels les deux parties devraient intensifier leur coopération, y compris la mise en place de cadres juridiques favorables pour accroître le commerce bilatéral de manière plus équilibrée et durable.



Ils ont discuté de plusieurs questions, notamment l'élargissement du fournissement d'aide publique au développement (APD) de la République de Corée avec des conditions de prêt adaptées aux pratiques internationales ; l'assistance continue de la République de Corée pour aider le Vietnam à mettre en place l'Institut des sciences et technologies Vietnam-Corée (VKIST) dans la première phase et à déployer bientôt la deuxième phase ; encourager les grandes entreprises sud-coréennes à ouvrir des centres d'innovation et de R&D au Vietnam.

Concernant la nouvelle politique des visas du Vietnam qui entrera en vigueur le 15 août, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a déclaré qu'elle créerait des conditions favorables pour les citoyens étrangers, notamment les citoyens et experts sud-coréens.



A cette occasion, il a rappelé son invitation à la République de Corée d'envoyer une délégation à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires au Vietnam en septembre.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (droite) reçoit l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug. Photo: VNA



Le même jour, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a reçu Park Byeong-seug et d’autres parlementaires de la République de Corée, estimant que leur visite contribuera à resserrer les échanges entre les deux AN et à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux nations.



Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a proposé à Park Byeong-seug, en sa qualité de membre de la Commission des Affaires étrangères et de l'Unification de l'Assemblée nationale de la République de Corée, d'intensifier la coopération dans plusieurs domaines clés, notamment la défense et la sécurité, le soutien au Vietnam dans l'application de la loi en mer, l'industrie de la défense et le partage d'une vision commune pour assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

Il a également demandé à la partie sud-coréenne de prêter attention à la construction d'une communauté coréenne-vietnamienne sûre, durable et croissante, et de renforcer davantage les échanges interpersonnels entre les deux pays.

Park Byeong-seug a déclaré que le gouvernement sud-coréen s’efforce d'augmenter les priorités maximales pour les programmes de financement pour le Vietnam, en particulier le programme de prêts bilatéraux du Fonds coréen de développement et de coopération économiques (EDCF) et du Fonds coréen de promotion du développement économique (EDPF). En 2024, la République de Corée augmentera le quota de travailleurs étrangers, ouvrant ainsi la possibilité aux travailleurs vietnamiens de travailler en République de Corée.

La République de Corée affirme sa position constante selon laquelle toutes les activités en Mer Orientale doivent respecter strictement le droit international. Le pays d'Asie de l'Est soutient également la sécurité et la liberté de navigation en Mer Orientale.

Il a proposé au Vietnam de simplifier les procédures d'octroi de licences pour les experts et les travailleurs qualifiés sud-coréens qui souhaitent travailler sur son territoire, et de répondre aux besoins éducatifs des enfants sud-coréens et des familles multiculturelles vietnamiennes-coréennes.



Le gouvernement vietnamien modifiera bientôt la réglementation afin de créer des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes attirent des ressources et opèrent plus efficacement, a promis le vice-Premier ministre vietnamien. -VNA