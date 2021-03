Le groupe Danko remet 1 milliard de dongs au programme ATP. Photo: tienphong.vn

Hanoï (VNA) - Afin de promouvoir la conservation des tortues Hoan Kiem, le groupe Danko a fait don, le 19 mars à Hanoï, d'un milliard de dongs (43.000 dollars) au Programme des tortues asiatiques (Asian Turtle Program - ATP) de l'organisation Indo-Myanmar Conservation (IMC).

Les scientifiques ont placé l'espèce de tortue Hoan Kiem (Rafetus swinhoei) sur la liste des 100 espèces animales les plus rares au monde en 2012. Cette espèce de tortue existe uniquement en Asie.

Après la mort de deux tortues Rafetus swinhoei dans le lac Hoan Kiem de Hanoï en 2016 et dans le zoo de Suzhou en Chine en 2019, il ne reste dans le monde que trois individus dont un à Suzhou en Chine, et deux dans les lacs Dong Mo et Xuan Khanh dans la capitale vietnamienne.

La tortue Rafetus swinhoei découverte dans le lac Dong Mo à Hanoï. Photo: laodongthudo.vn

Avant son décès en 2016, un individu de cette espèce a vécu dans le lac Hoan Kiem (Épée restituée) pendant une longue période d'histoire, associée à la légende du héros national Le Loi. Il a longtemps été associée à la vie culturelle et spirituelle des Hanoïens, du peuple vietnamien en général.

Le programme ATP a travaillé sans relâche et apporté une contribution significative à la découverte de deux autres individus au Vietnam.

Danko Group espère que cette coopération permettra non seulement d'inspirer la conservation de cette espèce de tortue, mais également d'ouvrir des opportunités pour promouvoir les valeurs humaines de la légende du lac Hoan Kiem. -VNA