Hanoi (VNA) - Le Groupe d'amitié Algérie - Vietnam a été officiellement lancé le 9 octobre à l'Assemblée nationale algérienne, dans le but de renforcer les relations entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment la coopération parlementaire.Le vice-président chargé des Relations extérieures de l'Assemblée nationale algérienne, Monder Bouden, a souligné que la création de ce groupe parlementaire d’amitié est le résultat du développement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a affirmé que l'Algérie souhaitait développer les relations politiques bilatérales à un nouveau niveau, plus large et plus profond dans tous les domaines.M. Bouden a également exprimé l'espoir que la création de ce groupe amical de parlementaires contribuera à activer les accords de coopération signés entre les deux corps législatifs et coordonner les consultations dans les forums internationaux.L'ambassadeur vietnamien en Algérie, Tran Quoc Khanh, a réitéré que le Vietnam accordait la priorité à la consolidation et au développement des relations amicales et de la coopération avec les pays amis traditionnels, dont l'Algérie. La coopération parlementaire entre le Vietnam et l’Algérie est également très appréciée.Selon l'ambassadeur, la création de ce groupe amical de parlementaires marque une étape importante dans les relations entre le Vietnam et l'Algérie. Cet événement a lieu à l'occasion où les deux pays se préparent à tenir la réunion du Comité intergouvernemental à Hanoi du 16 au 18 octobre. Comme prévu, une délégation algérienne, conduite par le ministre de l'Industrie et accompagnée de dizaines de PDG de grandes entreprises algériennes, devrait promouvoir les relations bilatérales dans de nombreux domaines, dont l'économie et le commerce. -VNA