Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de soumettre à l'Assemblée nationale un document demandant de maintenir la structure organisationnelle de l’appareil gouvernemental avec 18 ministères et quatre agences au rang ministériel.Les 18 ministères sont : Défense, Sécurité publique, Affaires étrangères, Affaires intérieures, Justice, Plant et Investissement, Finances, Industrie et Commerce, Agriculture et Développement rural, Transports, Construction, Ressources naturelles et Environnement, Information et Communication ; Travail et Invalides et Affaires sociales ; Culture, Sports et Tourisme ; Sciences et technologies, Education et Formation, Santé.Les agences au rang ministériel comprennent le Comité des affaires ethniques, la Banque d'État du Vietnam, l'Inspection du gouvernement, le Bureau du gouvernement.Le document a évalué cinq ans de mise en œuvre de la Résolution No 09/2016/QH14 de la 14e Assemblée nationale sur l’organisation de l’appareil du gouvernement. Le gouvernement a continué ses activités selon le modèle de gestion multisectoriel et multidisciplinaire ; l'échelle et la sphère de gestion ont été progressivement complétées et perfectionnées, contribuant à la mise en œuvre réussie des objectifs et des tâches de la Résolution du 12e Congrès du Parti. Le gouvernement a enregistré des réalisations importantes er intégrales, laissant de nombreuses remarques exceptionnelles.Selon le document, la mise en œuvre du principe qu’une affaire est confiée à une seule agence qui doit être totalement responsable tandis que les autres concernées sont chargées de la coordonner durant la mise en œuvre, constitue la base pour continuer à maintenir et perfectionner le modèle : un ministère chargé de la gestion pluridisciplinaire et multisectorielle.Concernant son organisation du 15e mandat, le gouvernement a bien saisi la politique de promotion de la réforme administrative et de l'innovation. Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’édifier un appareil du gouvernement simple mais efficient et efficace, sur la base d'un système rationnel des ministères multisectoriels et pluridisciplinaires et du renforcement de la décentralisation pour faire valoir pleinement les postes, rôles, fonctions, tâches et pouvoirs du gouvernement, ce répondant aux exigences de l’édification d'un système administratif moderne, au service du peuple. - VNA