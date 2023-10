Photo d'illustration. Source: vietnamnet.vn



Hanoi (VNA) - Le gouvernement a approuvé le 30 octobre un plan de développement du Centre national de données au service de la transformation numérique nationale d’ici 2030.

Selon le projet, le Centre national de données sera construit selon les normes nationales et internationales, en vue d'aider le Vietnam à atteindre des positions plus élevées dans les classements mondiaux de l'administration électronique, des technologies de l'information et de la cybersécurité.

Il doit devenir un élément important de l'infrastructure numérique au service du développement économique et de la gestion sociale conformément aux caractéristiques du Vietnam...

Le Centre est un lieu permettant d'intégrer, de synchroniser, de stocker, de partager, d'analyser, d'exploiter et de coordonner les données des agences d'État pour former un entrepôt de données sur les personnes et celui de données compilé à partir de bases de données nationales.

Les données de ce Centre constitueront la base principale pour la fourniture de services liés aux données, aidant à l'élaboration des politiques, facilitant le développement et contribuant à la construction et à la défense et à la sécurité du gouvernement, de la société et de l'économie numériques. Le Centre fournira une infrastructure informatique aux organisations sociopolitiques, aux bases de données nationales et aux agences ayant une demande de données.

Le centre utilisera les données collectées et synchronisées pour simplifier les procédures administratives, améliorer le service des agences d'État aux particuliers et aux entreprises et menera des analyses spécialisées pour soutenir le gouvernement dans la gestion de l'État, proposera des politiques de sécurité liées à l'assurance, aux soins de santé, à l'éducation... contribuant à promouvoir le développement et le progrès de la société.

À partir de 2025, le Ccentre servira de lieu de connexion avec des partenaires internationaux pour partager des informations, rechercher et développer des stratégies de développement, et soutenir le développement et l'application de la science et de la technologie.

D’ici 2030, plus de 90 % des activités administratives d’échange d’informations entre agences d’État seront remplacées par le partage de données numériques provenant des entrepôts de données du centre, selon le plan.

Le Vietnam s’est fixé l’objectif de figurer d'ici 2030 parmi les 50 premiers pays sur l’e-gouvernance et dans le top 30 pays leaders en technologies de l’information et le top 30 pays leaders dans la cybersécurité. -VNA