Le général Phan Van Giang travaille avec des unités de l'Armée de l'air et de la défense anti-aérienne

Le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a visité le 24 juillet des unités de l'Armée de l'air et de la défense anti-aérienne et du Commandement de la 2e zone militaire.