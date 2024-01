Séoul, 10 janvier (VNA) - Le Centre ASEAN-République de Corée a accueilli le 9 janvier à Séoul le 11e Forum de connectivité de l'ASEAN sur la connectivité numérique, réunissant des foules d'experts et d'universitaires des gouvernements et du secteur privé de la République de Corée et les pays membres de l'ASEAN, alors que les deux parties mettent en œuvre le Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN 2025.

Le secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, Kim Hae-yong, au centre, pose avec le vice-ministre des Affaires politiques Chung Byung-won, à gauche, et l'ambassadeur de la RDP lao auprès de la République de Corée et président du Comité de l'ASEAN à Séoul Songkane Luangmunithone lors de la cérémonie d'ouverture de le 11e Forum de la connectivité de l'ASEAN à Séoul. (Avec l'aimable autorisation du Centre ASEAN-République de Corée)

Nhập mô tả cho ảnh

Le plan vise à regrouper la communauté économique de l'ASEAN en un marché et une base de production uniques, en se concentrant sur cinq objectifs stratégiques : infrastructure durable, innovation numérique, logistique transparente, excellence réglementaire et mobilité des personnes pour l'intégration de l'ASEAN.Dans son discours d'ouverture lors de la cérémonie d'ouverture, l'ancien secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a souligné la direction que l'ASEAN devrait prendre en matière de connectivité numérique et les opportunités pour la République de Corée.La première séance de travail entre des experts de l'ASEAN et de la République de Corée a examiné l'état actuel des efforts de connectivité de l'ASEAN et ses projets futurs, en mettant l'accent sur la coopération régionale pour la connectivité numérique à travers le plan directeur numérique de l'ASEAN.Les discussions ont également porté sur les négociations en cours sur l'accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN (DEFA), le développement de l'infrastructure Internet, la gestion des données, la collaboration entre l'ASEAN et la République de Corée et l'intégration des systèmes de paiement régionaux.Lors de la deuxième session sur le projet de connectivité numérique de l'ASEAN, des responsables gouvernementaux des 10 États membres de l'ASEAN ont partagé leurs points de vue sur les projets de connectivité numérique. Leurs présentations ont couvert les principales mises à jour politiques dans des domaines tels que les réseaux 5G, la monnaie numérique, la cybersécurité et l'analyse du marché du commerce électronique.Afin de favoriser les opportunités commerciales, une réunion d'affaires en ligne aura lieu du 10 janvier au 8 février, offrant aux entreprises de la République de Corée intéressées par les projets de connectivité de l'ASEAN une plate-forme d'engagement. - VNA