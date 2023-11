Hanoï, 25 novembre (VNA) - Le Forum des affaires Vietnam-Royaume-Uni 2023 s'est tenu le 24 novembre à Hanoï, dans le cadre des activités organisées par le Comité mixte de coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Royaume-Uni (JETCO) pour célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Lors du Forum. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le chef du Département du marché européen et américain du ministère de l'Industrie et du Commerce, Ta Hoang Linh, a déclaré que malgré les tensions géopolitiques et les défis économiques mondiaux depuis le début de cette année, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Royaume-Uni restait un point positif, atteignant 5,87 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 1,6% sur un an.

Un certain nombre de principaux produits d'exportation du Vietnam ont affiché une croissance positive, notamment les produits en caoutchouc de 66%, les fils et câbles électriques de 5,5%, les téléphones et composants de 21%, les machines et équipements de 15,5%. Les produits agricoles tels que les légumes ont augmenté de 15,5%, les noix de cajou de 7,2% et le café de 5,7%. Le Vietnam a également augmenté ses importations en provenance du Royaume-Uni, notamment de produits pharmaceutiques et de machines, équipements, outils et pièces détachées pour la production.

En tant que pays dynamique doté d'une stabilité politique et d'un environnement commercial attrayant en Asie-Pacifique, le Vietnam est devenu une destination d'investissement fiable et durable pour le Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Au 20 octobre, le Royaume-Uni avait investi dans 550 projets au Vietnam avec un capital social total d'environ 4,28 milliards de dollars, se classant au 15ème rang parmi 143 pays et territoires y investissant.

Au cours des huit premiers mois de cette année, le Royaume-Uni a enregistré 43 nouveaux projets au Vietnam avec un capital social combiné de 58,6 millions de dollars, principalement dans les secteurs de la fabrication et de la transformation, des énergies renouvelables, de l'industrie, de la gestion environnementale, de la finance et de la banque, de l'immobilier, du commerce de détail, l’éducation, les soins de santé et bien plus encore.

Le Vietnam compte désormais 14 projets évalués à 17,3 millions de dollars dans ce pays européen, ce qui reste modeste par rapport au potentiel et aux aspirations des deux pays.

David Johnstone, responsable de l'exécution des ALE au ministère britannique des Affaires et du Commerce, a déclaré que les deux pays continuent de démontrer un énorme potentiel de coopération dans la transition énergétique au Vietnam. C'est particulièrement le cas suite à l'approbation du Plan directeur national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 (Plan directeur VIII) qui alloue un large espace aux énergies renouvelables. Les deux pays prennent également des mesures spécifiques pour réaliser le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Au cours de l'événement, deux séances de discussion sur l'énergie et le commerce ont réuni de nombreux conférenciers, dont des experts, des planificateurs politiques, des chercheurs et des entreprises remarquables des deux pays. Ils ont partagé de nouvelles perspectives et des expériences précieuses pour explorer de nouvelles opportunités basées sur des projets en cours.

Ta Hoang Linh a affirmé que le ministère continuerait à offrir tout le soutien possible aux entreprises et aux investisseurs, y compris ceux du Royaume-Uni. L'objectif est de les aider à concrétiser leurs idées et leurs opérations efficaces au Vietnam, contribuant ainsi à rendre les relations économiques bilatérales plus substantielles et plus efficaces. - VNA