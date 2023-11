Hanoï (VNA) - Le Forum de la logistique du Vietnam 2023 aura lieu les 1er et 2 décembre dans la ville de Can Tho (Sud) avec la participation d’environ 2.500 délégués, a

annoncé le 23 novembre le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon l’agenda du forum, le 1er décembre, des délégués visiteront quelques ports, centres logistiques et établissements d’entreprises logistiques dans la ville de Can Tho. La séance plénière du forum aura lieu le matin du 2 décembre en présence du président de la Commission économique du Comité central du Parti, Tran Tuan Anh et l'après-midi du même jour, la séance thématique avec le thème « Promouvoir l'application du numérique dans la logistique, créant une avancée pour la logistique dans le delta du Mékong ».

Selon le directeur adjoint du Département d'import-export, Tran Thanh Hai, après 11 éditions, le Forum de la logistique du Vietnam a reçu l'attention et l'appréciation de ministères, branches, localités et d’entreprises. Il permet à des décideurs, gestionnaires, responsables d'associations et d'entreprises de se réunir et discuter des mesures pour promouvoir le développement de la logistique au Vietnam.

Le Forum des logistiques du Vietnam 2023 se déroulera dans le contexte de nombreuses nouveautés dont la mise en œuvre de nouveaux accords de libre-échange tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l'Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP). Cela impose aux entreprises logistiques vietnamiennes de faire des efforts pour améliorer leur compétitivité, a-t-il souligné.

En outre, la transformation numérique est une tendance inévitable, aidant les entreprises logistiques à améliorer leur productivité, leur qualité, leur efficacité et leur compétitivité sur le marché intérieur et à s'ouvrir au marché international.

Pour encourager les entreprises logistiques à promouvoir la transformation numérique, à appliquer la technologie numérique et à améliorer leur compétitivité, le Forum de la logistique du Vietnam 2023 a choisi le thème "Logistique et transformation numérique pour le delta du Mékong", a indiqué Tran Thanh Hai.-VNA