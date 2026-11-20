Shenzhen (VNA) - À cette occasion, le dirigeant To Lam et Mo Gaoyi, secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, ont planté un magnolia (Michelia maudiae).

Construit et achevé en 2021, le parc de zones humides de Baofeng constitue un site destiné à mettre en valeur les acquis durables de la COP15 (15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique).

D'une superficie totale d'environ 108,9 hectares, le parc comprend notamment une zone d'exposition consacrée à la biodiversité de 19,1 hectares. Sa gestion technique relève du Bureau de gestion du lac Dianchi de Kunming, tandis que son exploitation quotidienne, son entretien et sa maintenance sont assurés par la zone touristique nationale du lac Dianchi.

Le site a été aménagé selon le principe consistant à « réduire au minimum les interventions humaines et à maximiser l'efficacité écologique ». Il vise à reconstituer des communautés biologiques aussi proches que possible de leur état naturel, en associant des écosystèmes aquatiques, humides et terrestres. Il remplit plusieurs fonctions essentielles : épuration de l'eau, conservation de la biodiversité, sensibilisation du public et éducation aux sciences de l'environnement.

Le parc abrite 12 communautés végétales regroupant au total 101 espèces. On y a recensé 182 espèces d’oiseaux, parmi lesquelles des mouettes à bec rouge, des râles et des martinets. Grâce à des programmes de reproduction artificielle et de restauration des populations, le parc a également permis de réintroduire des espèces de poissons rares et endémiques du lac Dianchi. Il présente par ailleurs des espèces de la faune benthique, telles que des moules d’eau douce édentées et différentes espèces d’escargots.

Le parc a également permis de restaurer des paysages agricoles traditionnels. Plusieurs aménagements facilitant la découverte et l'observation de la nature ont été réalisés, notamment un corridor d'observation des oiseaux, un sentier immergé, ainsi que les ponts Haifeng et Dongbao. - VNA