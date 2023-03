Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (à droite) et le directeur général pour l’Asie de Toyota Motor Corporation et président de Toyota Motor Asia Pacific (TMAP), Tien Quoc Hao. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 16 mars à Hanoï le directeur général pour l’Asie de Toyota Motor Corporation et président de Toyota Motor Asia Pacific (TMAP), Tien Quoc Hao.Appréciant les contributions du groupe Toyota au développement socio-économique du Vietnam ces dernières années, le vice-Premier ministre a émis l’espoir que Toyota fournirait des conseils et des assistances techniques, promouvrait des initiatives afin que le Vietnam puisse rattraper d’autres pays dans le processus de transformation numérique et de transition vers les énergies durables pour réaliser son engagement de « zéro émission nette ».Le vice-chef du gouvernement vietnamien a demandé que Toyota dresse un plan pour construire des infrastructures, former des ressources humaines, transférer des technologies…, afin de développer fortement sa chaîne d'approvisionnement en pièces détachées afin de produire des véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement.De son côté, Tien Quoc Hao a déclaré que Toyota se concentrait sur la recherche et le transfert de technologies nouvelles et respectueuses de l'environnement pour produire des voitures au Vietnam. Il s'est engagé à continuer à mettre en œuvre des initiatives, à fournir des soutiens techniques et des conseils en matière de politiques de promotion de la transition verte, de la transition énergétique et de l'amélioration de la qualité de l'air.Dans la soirée du même jour, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu la directrice générale du Fonds mondial pour la nature (WWF), Kirsten Schuijt.Le vice-Premier ministre a apprécié les relations étroites entre le Vietnam et le WWF dans la réalisation des objectifs de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité, d'utilisation durable des ressources naturelles, d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses impacts, de gestion des ressources en eau.Le Vietnam est prêt à accompagner le WWF dans la mise en œuvre de nouvelles idées et approches pour atteindre les objectifs communs dans le contexte actuel, a affirmé le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, espérant que la directrice générale du WWF partagerait ses expériences sur l'extension des aires protégées et le développement associé au processus d'expansion et de développement économiques durable.Partageant la vision d'un développement économique en harmonie avec la conservation de la nature, le vice-Premier ministre a déclaré que le Vietnam souhaitait recevoir des conseils et un soutien en matière de connaissances, de technologies et d'expériences pour reproduire des modèles réussis dans le monde entier, en pilotant de nouvelles idées sur la conservation de la nature et de la biodiversité associée à un développement économique durable.Pour sa part, la dirigeante du WWF a indiqué qu'un certain nombre de nouveaux projets sur la conservation de la biodiversité, la protection des forêts et la réponse au changement climatique seraient mis en œuvre au Vietnam.Partageant des expériences néerlandaises dans le règlement des défis climatiques et la conservation de la nature, Kirsten Schuijt a émis l’espoir que les deux parties pourraient coopérer davantage dans la mise en œuvre de mesures de développement forestier, de gestion et de protection des ressources en eau douce, des projets concrets pour mettre en œuvre le protocole de Montréal, des modes de production et de consommation alimentaires en harmonie avec la nature…-VNA