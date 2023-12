Le 2e sommet du Bouddhisme Vietnam-Laos-Cambodge a débuté lundi à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 2e sommet du Bouddhisme Vietnam-Laos-Cambodge a débuté lundi à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam), réunissant des dirigeants de la Sangha, des érudits et des praticiens du Dharma du Vietnam, du Laos et du Cambodge, avec comme objectif de promouvoir le dialogue et la collaboration pour une compréhension plus approfondie des valeurs et principes bouddhistes communs.S’exprimant lors du sommet, le président du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam, Thich Thien Nhon a souligné que pendant de nombreux siècles, le fleuve Mékong a joué un rôle vital, non seulement pour la terre mais aussi pour l'esprit commun du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Dans ce flux se trouvent des « fils » d'héritage bouddhiste commun, reliant les communautés bouddhistes des trois pays.Cependant, le fleuve est confronté à de nombreux défis comme la dégradation de l’environnement, le changement climatique, la pauvreté et l’inégalité sociale. Par conséquent, la Sangha et la communauté bouddhiste doivent travailler ensemble pour créer un changement positif. En particulier, cette 2e conférence est un appel à l'action et à une coopération durable, a souligné le vénérable Thich Thien Nhon.Partageant le même avis, le vénérable Vong Kim Sorn, président du Secrétariat du Conseil suprême de la Sangha bouddhiste du Cambodge, a également appelé au renforcement des liens de coopération bouddhiste entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il a aussi proposé trois piliers importants : éducation, culture et humanitarisme.De son côté, le vénérable Mahabounma Simmaphom, président de l'Organisation centrale bouddhiste du Laos, s'est déclaré convaincu que cette conférence était un terrain fertile pour faire épanouir une coopération visant à renouveler les relations bouddhistes entre les trois pays.Lors du sommet, les délégués ont souligné le rôle du bouddhisme dans la promotion de la paix, de l'harmonie et de la protection de l'environnement dans la région, l'engagement des trois pays à promouvoir conjointement l'application des principes bouddhistes pour le développement de la société et du monde.Ils ont également discuté de la promotion de valeurs communes, travaillé ensemble sur des initiatives conformes aux principes bouddhistes tels que la compassion, la non-violence et la gestion de l'environnement, la non-discrimination, offrant une voie pour la promotion de l'unité et de l'harmonie, reflétant des valeurs importantes pour une société prospère.De nombreux forums et séminaires se dérouleront dans le cadre de l'événement qui durera jusqu’au 27 décembre à l'Académie bouddhiste du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Samten Hills, à Da Lat, dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre). Cette conférence se terminera par une cérémonie de prière pour la paix dans le monde. -VNA