Photo : Samsung C&T

Kuala Lumpur (VNA) - Le 11 janvier, Samsung C&T, société de commerce, de construction, de mode et de villégiature du groupe sud-coréen Samsung, a annoncé avoir achevé la construction d'un gratte-ciel de 118 étages à Kuala Lumpur.La cérémonie d'inauguration de ce bâtiment nommé Merdeka 118 a eu lieu le 10 janvier.L’ouvrage, de 679 mètres de haut, est situé au cœur de la capitale malaisienne. Il s'agit du deuxième plus haut gratte-ciel du monde, juste après Burj Khalifa haut de 828 mètres à Dubaï, aux Émirats arabes unis, également achevé par Samsung en 2009.Merdeka 118, d'une superficie de plancher totale d'environ 673.900 m², est un bâtiment polyvalent comprenant des bureaux, un hôtel de luxe et un centre commercial.En 1998, Samsung C&T a achevé les tours jumelles Petronas de 452 mètres à Kuala Lumpur, le plus haut bâtiment de l'époque en Malaisie, et a depuis construit plusieurs autres gratte-ciel dans ce pays. -VNA