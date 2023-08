Le Forum d’affaires 2023 sur le renouvellement du modèle de croissance. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le contexte économique actuel, l'innovation du modèle de croissance est une question d'actualité, ont évalué les experts lors du Forum d’affaires 2023 sur le renouvellement du modèle de croissance, organisé le 17 août à Ho Chi Minh-Ville par Forbes Vietnam, en collaboration avec un certain nombre d'organisations dans la ville.

Pour les entreprises, il faut innover le modèle de croissance sur la base d'une utilisation efficace des ressources, d'une stratégie commerciale durable... pour rattraper la tendance changeante issue de la révolution technologique. En particulier, les entreprises doivent répondre aux exigences de transformation de la production pour s'adapter aux normes de développement durable, aux fluctuations des marchés nationaux et mondiaux. 2023 est l'année de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), aussi la technologie va changer de nombreux modèles commerciaux.

Du côté du gouvernement, la promotion de la production verte et l'amélioration de la compétitivité, non seulement répondent aux goûts des consommateurs des principaux marchés d'exportation, mais contribuent également à promouvoir la croissance verte, conformément aux tendances mondiales de l'économie verte. Outre les opportunités apportées par la production et l'exportation vertes, le Vietnam peut améliorer sa croissance en exploitant efficacement les accords de libre-échange, en particulier ceux de nouvelle génération pour diversifier ses produits et ses marchés d'exportation.

Selon Nguyen Anh Duc, directeur général de l’Union des coopératives commerciales de Ho Chi Minh-Ville, président de l'Association des détaillants du Vietnam, les entreprises devraient activement changer et se concentrer sur la restructuration, l'exploitation des activités commerciales pour atteindre leurs objectifs de croissance.



Dorsati Madni, économiste à la Banque mondiale, a déclaré que la forte inflation dans de nombreux pays qui étaient les principaux partenaires commerciaux du Vietnam avait réduit les commandes, affectant les activités d'exportation et d'investissement, causant des difficultés pour bien des entreprises d'IDE (investissement direct étranger).

Les secteurs de l'exportation et de l'investissement sont les deux moteurs de la croissance de l'économie vietnamienne, mais l'attraction des IDE repose principalement sur des incitations fiscales, une main-d'œuvre bon marché, etc… et non sur la création de produits à haute teneur de matière grise. Sur la carte mondiale des exportations, le Vietnam n'a pas réalisé de percée, mais se distingue seulement dans de nombreux domaines "traditionnels", notamment l'électronique, le textile-habillement, la chaussure, les produits agricoles, l'ameublement...-VNA