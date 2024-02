Le système de base de données national sera bientôt achevé, contribuant ainsi à accélérer le traitement des conséquences des mines. Photo d'illustration: VNMAC



Hanoï (VNA) - Le 28 février, à Hanoï, le Centre national de lutte contre les mines du Vietnam (Vietnam National Mine Action Centre - VNMAC) a organisé une rencontre avec des représentants d'ambassades de nombreux pays, organisations internationales et ONG à l’occasion de son 10e anniversaire (4 mars).



En 2010, le gouvernement vietnamien avait publié un programme d'action national pour la période 2010-2025 dans le but de surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre (Programme 504). Le 4 mars 2014, le gouvernement avait créé le VNMAC pour gérer, coordonner et mettre en œuvre le contenu du Programme 504. Le VNMAC est placé sous la direction du Premier ministre et la gestion directe du ministère de la Défense.



Ces 10 dernières années, le VNMAC a enregistré de nombreuses réalisations encourageantes sur divers aspects. En 2018, il a conseillé au Comité directeur national sur le traitement des conséquences des mines et des produits chimiques toxiques laissés par la guerre au Vietnam (Comité directeur 701) de publier une carte de la contamination par les bombes, les mines et les engins explosifs dans toutes les 63 provinces et grandes villes du pays. Depuis 2014, le VNMAC a coordonné la mise en œuvre avec succès de projets d'enquête et de déminage financés par l'État et d’autres pays sur plus de 500.000 hectares...



Au nom du personnel du VNMAC, le colonel Le Quang Hop a remercié les organes compétents vietnamiens ainsi que les gouvernements d’autres pays, les organisations internationales et les ONG pour leur attention et leurs aides au traitement des conséquences des mines et engins explosifs au Vietnam. Il s’est déclaré convaincu qu'avec le soutien d'amis internationaux, les efforts visant à surmonter les conséquences des mines et des bombes au Vietnam obtiendraient plus de succès.



Amy Patel, conseillère politique de l'ambassade américaine au Vietnam, a déclaré que le VNMAC avait déployé de grands efforts pour renforcer la coopération internationale afin de surmonter les conséquences des bombes, des mines et des engins explosifs au Vietnam. Elle a affirmé l'engagement des États-Unis à accompagner le Vietnam dans la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures.



Dans son discours vidéo, Lee Byung Hwa, directeur national de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (Korea International Cooperation Agency - KOICA) au Vietnam, s'est engagé à continuer de se tenir aux côtés du VNMAC, contribuant ainsi aux relations République de Corée-Vietnam.-VNA