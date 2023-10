La signature s'est déroulée en présence du Premier ministre cambodgien Hun Manet et de son homologue chinois Li Qiang. (Photo : https://www.phnompenhpost.com/)

Phnom Penh, 18 octobre (VNA) - Le Cambodge et la Chine ont signé plusieurs accords de coopération de haut niveau en marge du troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale, le 17 octobre à Pékin, en Chine.Selon les médias locaux, la signature s'est déroulée en présence du Premier ministre cambodgien Hun Manet et de son homologue chinois Li Qiang.Les documents comprennent un protocole d'accord sur le troisième cycle d'un projet commun de coopération en matière de productivité et d'investissement et un autre sur l'établissement de mécanismes de coopération bilatérale sur la Route de la Soie maritime du 21e siècle.D'autres documents incluent des protocoles d'accord sur l'investissement dans le développement vert et à faible émission de carbone et la création d'un mécanisme de coopération ferroviaire Cambodge-Chine.Un protocole d'accord supplémentaire a été signé entre le ministère cambodgien du Commerce et la région autonome chinoise du Guangxi sur la construction d'un parc industriel sino-cambodgien.Un accord a également été signé sur des concessions de prêt pour la 8ème phase de connexion électrique rurale, tandis que des échanges de protocoles ont été convenus pour une étude de faisabilité sur les subventions chinoises pour réparer le temple de Preah Vihear, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.Plus tôt dans la journée, Hun Manet a rencontré des représentants d'entreprises chinoises intéressées à investir dans ce pays d'Asie du Sud-Est. - VNA