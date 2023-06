Photo: vneconomy.vn

Bruxelles (VNA) - En Belgique, le café instantané vietnamien comme le G7 de la société Trung Nguyên est vendu principalement dans les magasins asiatiques.

Dao Phuong Khang, propriétaire du magasin Le Panier d'Asie à Bruxelles, a déclaré que les clients belges sont très friands du café instantané vietnamien en raison de sa facilité d'utilisation et de son goût délicieux.

L'Union européenne (UE) est le plus grand importateur et consommateur de café au monde, représentant respectivement 60 % des importations mondiales et 33 % de la consommation. Le chiffre d'affaires des importations de café de l'UE a atteint 17,4 milliards de dollars.

Des pays comme l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie et les Pays-Bas sont les principaux importateurs européens de café vietnamien.

En 2022, le chiffre d'affaires des exportations de café du Vietnam vers l'UE atteindra près de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 42 % par rapport à 2021.

Le Vietnam a beaucoup de potentiel pour le café car il est le deuxième producteur et exportateur mondial de café, après le Brésil et le plus grand producteur et exportateur mondial de café Robusta.

Le Vietnam se classe 3e dans le domaine du café certifié pour la durabilité 4C (Code Commun de la Communauté du Café), UTZ (un programme pour le développement durable du café, du cacao et du thé) et a tendance à produire du café Robusta de haute qualité.

Le Vietnam s'efforce également d'augmenter la proportion de cafés de spécialité et de paysages durables afin de maintenir sa position de fournisseur stable et fiable de café à grande échelle pour l'UE. -VNA