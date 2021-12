Hanoi (VNA) – Des officiels se sont penchés lundi 20 décembre à Hanoi sur un projet de décision du Premier ministre publiant les principes et critères d’allocation du budget de l’État pour la mise en œuvre du programme cible national sur le développement socio-économique dans les régions de miniorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (centre) lors de la réunion à Hanoi, le 20 décembre. Photo : VGP

Présidant la réunion, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné l’esprit de décentralisation et l’auto-responsabilité pour l’efficacité du programme.

Il a demandé à la Commission des affaires ethniques de travailler en étroite collaboration avec les ministères et agences concernés pour finaliser le projet de décision à soumettre au gouvernement dans deux prochains jours pour promulgation en ce mois-ci.

Cette décision doit être conforme à la résolution de l’Assemblée nationale n°120/2020/QH14 approuvant la politique d’investissement pour le programme national cible sur le développement socio-économique des régions de miniorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030 et à la décision n°1719/QD-TTg du Premier ministre approuvant le programme, a-t-il indiqué.

L’objectif global du programme est d’exploiter les potentiels et les avantages des localités peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses ; de promouvoir le développement économique, d’assurer la sécurité sociale ; de réduire rapidement la pauvreté et le nombre de communes et de villages en difficulté particulière.

Il vise aussi à construire un système d’infrastructures socio-économiques synchrones lié aux zones développées ; à développer de manière globale l’éducation, la formation, la santé et la culture ; à améliorer nettement la vie de la population locale. – VNA