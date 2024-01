Le groupe Hoa Phat affiche un bénéfice après impôts de 2,97 billions de dongs au quatrième trimestre 2023. Photo : VNA

Hanoï, 23 janvier (VNA) - Le groupe Hoa Phat, principal sidérurgiste vietnamien, a enregistré un bénéfice après impôts de 2.970 milliards de dongs au quatrième trimestre 2023, en hausse de 249 % par rapport à la même période de 2022 et de 48 % en glissement trimestriel.L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires record de 34,9 billions de dongs (plus de 1,42 milliard de dollars) au cours de la période, en hausse de 33 % sur un an.En 2023, le groupe a fabriqué 6,7 millions de tonnes d' acier brut, soit une baisse de 10 % sur un an. Elle a vendu 6,72 millions de tonnes d'acier de construction, d'acier laminé à chaud (HRC), d'acier de haute qualité et de billettes, en baisse de 7 % par rapport à l'année précédente.Les exportations d'acier de Hoa Phat ont été étendues à 39 pays et territoires à travers le monde, aidant le groupe à diversifier ses marchés de consommation, à augmenter ses recettes en devises et à équilibrer la balance commerciale du Vietnam.Avec sa capacité de produire 8,5 millions de tonnes d'acier brut par an, Hoa Phat détient toujours la plus grande part de marché au Vietnam pour l'acier de construction et les tubes en acier, les cinq premiers fabricants d'acier galvanisé et la seule entreprise vietnamienne capable de produire du HRC.Les autres secteurs d’activité du cabinet affichent également de bonnes performances. Hoa Phat a officiellement fourni des produits de coques de conteneurs au marché depuis début août 2023 et a inauguré le premier quai du terminal à conteneurs de Hoa Phat Dung Quat dans la zone économique de Dung Quat du district de Binh Son de la province centrale de Quang Ngai le même mois. .Jusqu'à 45 % de la charge de travail du projet Dung Quat 2 investi par Hoa Phat a été accomplie. Une fois achevée, la capacité de production d’acier du groupe devrait dépasser 14 millions de tonnes d’acier brut par an, positionnant Hoa Phat parmi les 30 plus grandes entreprises sidérurgiques mondiales d’ici 2025.Selon le classement annoncé récemment par Vietnam Report JSC et le journal en ligne VietnamNet, Hoa Phat a continué de maintenir sa position de leader dans le Top 10 des plus grandes entreprises privées du Vietnam et s'est classée 8ème parmi les 10 plus grandes entreprises du pays en 2023.- VNA