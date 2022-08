Des délégués à la cérémonie marquant le 75e anniversaire du Jour de l’Indépendance de l'Inde. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une cérémonie marquant le 75e anniversaire du Jour de l’Indépendance de l'Inde (le 15 août) a été organisée le 12 août à Hô Chi Minh-Ville par l'Union des organisations d’amitié de la ville.

Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Inde de Hô Chi Minh-Ville, Huynh Thanh Lap, a souligné que le Vietnam et l'Inde entretenaient une relation traditionnelle de longue date.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1972 et surtout du partenariat stratégique intégral en 2016, les relations bilatérales ont obtenu de nombreuses grandes réalisations dans divers domaines. La coopération économique est de plus en plus fructueuse, avec le commerce bilatéral en hausse de 20% par an, a-t-il rappelé.

Le consul général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, a affirmé que le Vietnam était toujours le plus important partenaire de son pays en Asie du Sud-Est.

Il a déclaré qu’après la pandémie de COVID-19, il était temps pour l'Inde et le Vietnam d'intensifier leurs activités de coopération, notamment dans l'économie, la politique, la sécurité-défense et les échanges entre habitants.

Le diplomate indien s'est engagé à faire de son mieux, à travailler en étroite collaboration avec l'Union des organisations d'amitié de la mégapole du Sud pour contribuer au développement des relations bilatérales. –VNA