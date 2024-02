Berlin (VNA) – Plus de 300 Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant dans la ville de Hamm, du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont organisé dimanche 18 février le congrès de fondation de l’Association des Vietnamiens à Hamm.

Le représentant du Consulat général du Vietnam à Francfort, Luu Xuân Dông, remet à l’association une corbeille de fleurs de l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh. Photo : VNA

Le représentant du Consulat général du Vietnam à Francfort, Luu Xuân Dông, remet à l’association une corbeille de fleurs de l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh. Photo : VNA

Le représentant du Consulat général du Vietnam à Francfort, Luu Xuân Dông, a remis une corbeille de fleurs de l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh en guise de félicitations à l’association, soulignant que le maintien des activités de la communauté vietnamienne ainsi que la création d’une association des Vietnamiens revêtent une grande importance pour la préservation de la culture et des traditions vietnamiennes et le rapprochement du Vietnam aux amis internationaux.Adressant ses meilleurs vœux de Nouvel An lunaire et saluant la fondation de l’association, la maire de la ville de Hamm, Monika Simshäuser a déclaré que la communauté vietnamienne était assidue et travailleuse et est désormais devenue une partie de la ville forte de 180.000 habitants.Gehard Draband, président de l’Association des petites et moyennes entreprises de la région de la Ruhr, a particulièrement apprécié la contribution de la communauté vietnamienne aux activités commerciales de la ville.Il devrait se rendre Vietnam en avril prochain pour travailler avec des écoles d’enseignement professionnel et explorer les possibilités de recrutement de la main-d’œuvre dont la ville de Hamm en particulier et à l’Allemagne en général ont besoin. – VNA