Ottawa (VNA)- L’Association des gens d’affaires Vietnam-Canada (VCB Association), en coordination avec le consulat général du Vietnam à Vancouver et l’administration de la ville de Richmond, a recueilli des dons par le biais d’échanges sportifs pour soutenir l’hôpital Cho Rây à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Les membres de l’Association des gens d’affaires Vietnam-Canada réunis avec le consul général du Vietnam à Vancouver, Nguyên Quang Trung (centre, à gauche). Photo: VNA



L’événement, tenu le 22 juillet dernier, s’inscrivait dans le cadre des activités de la VCB Association dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada.



Le consul général du Vietnam à Vancouver, Nguyên Quang Trung, a remercié la VCB Association et ses membres pour leur soutien à l’hôpital Cho Rây en particulier et au peuple vietnamien, en général.



Pour sa part, Dan On, président de la VCB Association et directeur du groupe Dan D-Park, a partagé que la VCB Association a apporté de nombreuses contributions importantes pour connecter les entreprises des deux pays, en promouvant les investissements au Vietnam.

Le Vietnam et le Canada ont établi le 21 août 1973 leurs relations diplomatiques. En 2022, le commerce bilatéral entre le Canada et le Vietnam s’est élevé à 13,8 milliards de dollars canadiens, contre 10,5 milliards en 2021. Cette croissance remarquable a placé le Canada parmi les dix principaux importateurs mondiaux de marchandises vietnamiennes.

Les liens interpersonnels continuent de se développer grâce à une dynamique communauté canado-vietnamienne au Canada, à un nombre croissant de jeunes Vietnamiens qui étudient dans les établissements universitaires canadiens de classe mondiale et à un nombre croissant de touristes canadiens qui découvrent la beauté naturelle, la culture diversifiée et les villes dynamiques du Vietnam.

Le Canada est un partenaire de développement fiable au Vietnam depuis plus de 30 ans. Depuis 1990, le Canada a versé environ 1,8 milliard de dollars canadiens en aide internationale au Vietnam, via des canaux bilatéraux, multilatéraux et humanitaires. En 2021-2022, le montant s’élevait à près de 50 millions de dollars canadiens. – VNA