Huynh Minh Thien, président de l'Union des organisations d'amitié de HCM-V offre des satisfecit aux personnes ayant contribué activement aux activités de l'association. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Daniela Scheetz, consule générale adjointe d'Allemagne à Ho Chi Minh-Ville, a salué les contributions de l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne à Ho Chi Minh-Ville à l'amitié et à la coopération entre les deux pays lors de ces 25 années passées.



S'exprimant lors d'une cérémonie marquant le 25ème anniversaire de l'association à Ho Chi Minh-Ville, le 21 juillet, la diplomate allemande a félicité l'association pour sa mise en oeuvre réussie de programmes de coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et de la promotion commerciale entre le Vietnam et l'Allemagne.



Elle a dit que le nombre croissant de Vietnamiens voyageant en Allemagne et vice versa est une preuve de la collaboration florissante et de l'amitié entre les deux parties.



Mme Daniela Scheetz a exprimé son souhait que la communauté des Vietnamiens qui a étudié et travaillé en Allemagne continue à former un pont aidant à intensifier la compréhension mutuelle et l'amitié, apportant des avantages pratiques aux populations des deux pays.



Huynh Minh Thien, président de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, a salué les diverses activités organisées par l'association, allant de la politique à l'économie, de la culture aux affaires sociales, qui, selon lui, ont contribué à la diplomatie populaire.



L'association compte 10 filiales et 500 membres, principalement des jeunes entrepreneurs. -VNA