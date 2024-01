Hanoi (VNA) - La 5e session extraordinaire de l’Assemblée nationale (15e législature) est prévue du 15 au 18 janvier à Hanoï.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, inaugure la 29e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le 8 janvier 2024 à Hanoï. Photo: VNA

Les députés sont appelés à examiner et à adopter les projets d’amendement de la loi foncière et de la loi sur les établissements de crédit. De plus, ils devraient adopter une résolution sur certaines politiques spécifiques visant à accélérer la mise en œuvre des programmes nationaux majeurs.

La session inclura également des discussions sur la décision de majorer le plan d’investissements publics pour la période 2021-2025, avec un accent particulier sur le soutien au groupe Électricité du Vietnam.

Les séances d’inauguration et de clôture de cette session seront retransmises en direct à la Voix du Vietnam, à la Télévision du Vietnam et sur la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale. – VOV/VNA