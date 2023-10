Vientiane, 31 octobre (VNA) - La 6e session de la 9e Assemblée nationale du Laos s'est ouverte le 31 octobre à Vientiane pour examiner les grandes questions nationales.



Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN Lao Saysomphone Phomvihane a déclaré que les législateurs examineraient et approuveraient certains rapports, dont un sur la mise en œuvre du plan national de développement socio-économique pour 2021-2023 et des orientations pour 2023-2025, et un autre sur la mise en œuvre des programmes nationaux de gestion des difficultés économiques et de lutte contre la drogue.



La réunion examinera également l'application des lois sur la défense et la sécurité nationales, a-t-il indiqué, ajoutant que les législateurs devraient examiner huit projets de loi, dont deux nouveaux et six modifiés.



La session durera jusqu'au 22 novembre. - VNA

