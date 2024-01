La 27e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La 27e réunion des ministres du Tourisme de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s’est tenue le 25 janvier, à Vientiane, au Laos.



L’événement a réuni les ministres du Tourisme des 10 pays membres de l'ASEAN, du Timor Leste et le secrétaire général de l'ASEAN. La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung.



Les participants ont discuté de la mise en œuvre des activités de la Stratégie du Tourisme de l'ASEAN pour 2016-2025 ainsi que d'autres priorités importantes pour la période 2023-2024 afin de faciliter la reprise du tourisme de l'ASEAN.



Dans son discours prononcé lors de la réunion, le ministre Nguyen Van Hung a suggéré que dans les temps à venir, les pays membres de l’ASEAN étudient les possibilités de se coordonner pour accueillir des événements à grande échelle, des foires et festivals touristiques avec la participation de nombreux pays membres, afin de promouvoir l'image du tourisme de l’ASEAN et d'améliorer la compétitivité touristique du bloc.



En outre, il est également nécessaire de renforcer les liaisons de transport aérien, routier et maritime dans la région pour promouvoir des voyages fluides et pratiques..., a-t-il ajouté, avant de se déclarer convaincu qu'avec des voyages plus pratiques, des liens plus étroits entre les pays et les destinations, le tourisme de l’ASEAN se rétablirait rapidement et se développerait à un rythme plus rapide.



À la fin de l’événement, les délégués ont approuvé le communiqué de presse conjoint de la 27e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN. -VNA