L’art calligraphique des empereurs Nguyên exposé à Hanoï

Hanoï (VNA) - Une exposition d’une centaine de rescrits royaux (réponses d’un empereur données par écrit) ("châu phê"), sur le thème "L’art calligraphique des empereurs Nguyên", s’est ouverte le 3 janvier à Hanoï.



L'exposition s’inscrit dans le cadre des activités honorant la Journée nationale du secteur des archives (3 janvier). L’occasion d’admirer les traits caractéristiques et la quintessence des calligraphies des empereurs de la dernière dynastie impériale vietnamienne (1802-1945).



Les archives impériales de la dynastie des Nguyên ont été inscrites en 2017 au Registre Mémoire du monde. Elles sont essentiellement écrites à la main sur du papier dó (Rhamnoneuron ou Poonah), en chinois et en nôm (écriture démotique vietnamienne). Certains documents plus tard sont annotés en français et en viet-namien romanisé (quôc ngu).



La collection d’archives impériales contient les autographes de dix empereurs de la dynastie des Nguyên. Il s’agit des seules archives administratives originales contenant les annotations et signatures des empereurs. Cette collection de grande valeur est conservée au Centre national des archives N°1 de la Direction d’État des archives du Vietnam. -CVN/VNA