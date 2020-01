Le poste frontalier international de Lao Cai. Photo: nhandan.com.vn



Lao Cai (VNA) - Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lao Cai (Nord) a demandé aux associations du tourisme et aux voyagistes de suspendre à partir du 26 janvier les entrées et les sorties des voyageurs via le poste frontalier international de Lao Cai avec la Chine qui est touchée par le nouveau coronavirus.

Au Vietnam, deux Chinois sont isolés à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville après avoir été testés positifs. Ce sont les premiers cas infectés par le virus jamais confirmés par le Vietnam depuis la propagation de la maladie depuis la ville de Wuhan en Chine en décembre dernier.

Li Ding, 66 ans, s'est rendue à Hanoï depuis Wuhan le 13 janvier, avant de se rendre dans la ville de Nha Trang, province centrale de Khanh Hoa, a déclaré le docteur Nguyen Ngoc Sang du Département des maladies tropicales de l'hôpital Cho Ray.

Son fils Li Zichao, 28 ans, qui vit dans la province de Long An (delta du Mékong), est allé lui rendre visite à Nha Trang. Tous deux se sont ensuite rendus à Ho Chi Minh-Ville et à Long An.

Le père a eu de la fièvre le 17 janvier, tandis que le fils avait des symptômes similaires le 20 janvier. Tous deux ont été admis à l'hôpital Cho Ray le 22 janvier au soir.

Comme la plupart des virus capables d'engendrer des épidémies massives et mortelles, ils trouvent leur origine dans les élevages et la promiscuité avec des animaux qui vivent dans des conditions déplorables, même si cela reste encore une hypothèse pour cette épidémie. Cela dit, la quasi-totalité des cas confirmés de contamination ont un lien direct ou indirect avec un marché de produits frais de fruits de mer et de volailles vivantes à Wuhan.

Le nombre de victimes de l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine a bondi à 80 morts, ont annoncé les autorités chinoises, lundi 27 janvier. Elles ajoutent que 2.744 cas ont été confirmés dans le pays.

Le virus s'est jusqu'à présent propagé dans plus de 10 pays, dont les États-Unis, la France, le Japon, Singapour, la Malaisie, l'Australie, etc. -VNA