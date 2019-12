L'ancienne première dame américaine Michelle Obama rencontre des représentantes du lycée Can Giuoc. Photo: Vietnamnet

Long An (VNA) - L'ancienne première dame américaine Michelle Obama, représentante de l’Alliance pour les opportunités des filles (Girls Opportunity Alliance) - un programme lancé par la Fondation Obama, a visité le 9 décembre le lycée Can Giuoc dans la province de Long An (Sud).

Lors de sa visite, Mme Obama et sa délégation ont échangé avec d'anciens membres et membres du programme de soutien éducatif pour les filles, ont rencontré des représentants d'organisations à but non lucratif spécialisées dans le soutien à l'éducation des filles au Vietnam, et ont discuté de solutions pour aider les filles à atteindre leur plein potentiel.

Michelle Obama a déclaré que leurs pairs aux États-Unis ne pouvaient pas encore comprendre les défis auxquels les filles vietnamiennes étaient confrontées. Elle a déclaré croire qu’avec le soutien apporté par des organisations du monde entier, les jeunes Vietnamiennes pourraient surmonter leurs difficultés, et que ce programme les encouragerait à trouver la voie du succès.

Girls Opportunity Alliance vise à autonomiser les adolescentes du monde entier grâce à l'éducation, leur permettant d'atteindre leur plein potentiel et de contribuer au bien-être de leurs familles, de leurs communautés et de leurs pays. L'Alliance engage également les gens du monde entier à prendre des mesures pour améliorer les conditions d’éducation des adolescentes.

Au Vietnam, Girls Opportunité Alliance collabore actuellement avec Room to Read, une organisation à but non lucratif, pour promouvoir l'égalité des sexes à travers l'éducation. -VNA