Hanoi (VNA) - Sachant que l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan est décédé le 21 juin, l'ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam Fredesmán Turró González a exprimé ses condoléances infinies à l'éminent diplomate du Vietnam.Fredesmán Turró González a occupé à deux reprises le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba au Vietnam. Le diplomate cubain a eu de nombreuses occasions de rencontrer et de travailler avec l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan. À sa mémoire, l'ancien vice-Premier ministre était un camarade très sincère, simple, sage et expérimenté.«Au cours de mon premier mandat d'ambassadeur au Vietnam (1999-2004), Vu Khoan a été vice-Premier ministre et président du Comité national de coopération économique internationale. Il a soutenu avec beaucoup d'enthousiasme la promotion des relations économiques et commerciales entre Cuba et le Vietnam», Fredesmán Turró González se souvient.L'ancien ambassadeur a rappelé que Cuba avait envoyé un groupe d'experts étudier des expériences économiques du Vietnam. L'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan, alors à la retraite, avait passé beaucoup de temps avec ces experts cubains, pour leur expliquer en détail le processus de réforme du Vietnam à travers les périodes.Fredesmán Turró González a hautement apprécié les contributions de l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan à la diplomatie vietnamienne, en particulier au processus d'intégration économique régionale et internationale. La carrière diplomatique de M. Vu Khoan a de nombreux points distinctifs, notamment l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN et sa zone de libre-échange, suivie par l'Accord commercial entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi qu’un long chemin des négociations pour rejoindre l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan et le gouvernement ont contribué à la levée de l'embargo sur le Vietnam et à l'ouverture d'une nouvelle politique étrangère.L'ancien ambassadeur cubain a exprimé son émotion: «Son décès est une grande perte qui ne peut être compensée. Le camarade est un ami très sincère et simple de Cuba… Je voudrais adresser mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses amis, ainsi qu'au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam". -VNA