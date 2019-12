Le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung (à droite) remet le titre « Citoyen d'honneur de Hanoï » à l’ancien ambassadeur de Le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung (à droite) remet le titre « Citoyen d'honneur de Hanoï » à l’ancien ambassadeur de Roumanie au Vietnam Valeriu Arteni. Photo: Hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a organisé le 3 décembre la cérémonie de remise du titre « Citoyen d'honneur de Hanoï » à M. Valeriu Arteni, ancien ambassadeur de Roumanie au Vietnam.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, la présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Lan Huong, le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Ngo Van Quy, l’ambassadeur de Roumanie au Vietnam Emil Ghitulescu et son épouse, et l’ancien ambassadeur de Roumanie au Vietnam, Valeriu Arteni, sont présents.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung a déclaré que cet événement visait à rendre hommage aux étrangers qui ont grandement contribué au développement et à la promotion de l'amitié et de la coopération internationale entre Hanoï en particulier et le Vietnam en général avec d'autres pays du monde.

L'ancien ambassadeur Valeriu Arteni a vécu et travaillé pendant 25 ans au Vietnam. Il joue un rôle important dans la promotion de l'amitié, des liens culturels et des échanges entre les peuples vietnamien et roumain. Le gouvernement et le peuple de Hanoï reconnaissaient et appréciaient toujours les contributions apportées par l'ancien ambassadeur Valeriu Arteni à la ville, a déclaré Nguyen Duc Chung.

Exprimant son honneur de recevoir ce titre, l’ancien ambassadeur de Roumanie au Vietnam Valeriu Arteni a déclaré qu'il considérait le Vietnam comme sa deuxième patrie, ajoutant qu'il continuerait à faire de son mieux pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Roumanie, ainsi qu'entre Hanoï et Bucarest. -VNA