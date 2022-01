Photo: vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) - L'Administration nationale du tourisme du Vietnam et la société Saigon Beer ont lancé le concours "Aimez le Têt du pays - Aimez l'identité vietnamienne" en vue de transmettre des messages d'amour et des histoires inspirantes à l'occasion de l’approche du Nouvel an lunaire ou le Têt traditionnel.

Le Têt est l'occasion pour chacun de se réunir, de se retrouver et d'exprimer son amour pour la famille et la Patrie, d'attendre avec impatience une nouvelle année pleine de chance et de bonheur. Le concours "Aimez le Têt du pays - Aimez l'identité vietnamienne" offre la chance à chacun de partager ses moments inoubliables, de beaux traits culturels, de traditions et coutumes des régions à travers le pays…

Chaque image, vidéoclip et histoire envoyés au concours contribuera à faire promotion la beauté du Têt traditionnel aux communautés vietnamienne et étrangère. A travers le concours, des mots d’amour et des histoires émotionnelles seront diffusés, touchant les cœurs et rappelant à chacun un message simple : le Têt, c’est le moment pour rentrer chez soi.

Le concours se déroule du 28 décembre 2021 au 15 janvier 2022. -VNA