Les touristes à la pagode Linh Ung dans la ville de Da Nang. Photo: VNA Les touristes à la pagode Linh Ung dans la ville de Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les congés du 30 avril - Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale - et du 1er mai - Journée internationale des travailleurs – sont l'occasion pour les voyagistes de lancer une saison touristique estivale passionnante avec de nouveaux produits, et d'élargir leur marché.



Ho Chi Minh-Ville s'attend à accueillir environ 200.000 touristes à cette occasion, soit une hausse de 30 à 40% par rapport à la même période de 2022, et à générer un chiffre d'affaires d'environ 1.600 milliards de dôngs (68 millions de dollars) grâce aux activités de l'industrie sans fumée.



La mégapole du Sud compte environ 30 programmes touristiques constamment renouvelés et se coordonne avec des entreprises pour créer des itinéraires thématiques du tourisme local, dont des excursions en yacht et certains produits nocturnes associés à la gastronomie.



Pendant les jours fériés, la province de Quang Tri (Centre) en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organise le Festival de la culture et de la gastronomie du Vietnam 2023 dans le but de faire promotion de son image et ses plats typiques auprès des amis nationaux et étrangers. Elle a également lancé de nouveaux produits touristiques tels que les circuits reliant Quang Binh à Quang Tri et à Savanakhet au Laos.



La ville de Hue, dans la province de Thua-Thien Hue (Centre), s'attend à attirer environ 95.000 visiteurs en 2023. Jusqu'à présent, quelque 55.500 touristes ont réservé des chambres pour séjourner dans la ville, générant un revenu d'environ 6,5 millions de dollars. Le Festival des métiers traditionnels de Huê 2023 qui aura lieu du 28 avril au 5 mai dans la ville de Hue, devrait être le point d’orgue pour stimuler la demande et attirer les touristes à l'ancienne capitale impériale.



Dans la ville de Can Tho dans le delta du Mékong, le Festival de montgolfières se tiendra également à cette occasion. Il constituera une prémisse pour que la ville en fasse un festival annuel, contribuant à promouvoir le commerce et le tourisme.

Une touriste plonge et regarde le corail de Phu Quoc. Photo: VNA

La province de Quang Ninh (Nord) se fixe pour objectif d’accueillir 15 millions de touristes cette année dont 2 millions d’arrivées internationales. Outre 39 nouveaux produits, le croisière-restaurant Paradise Delight du groupe Paradise Vietnam et le premier spectale au Vietnam seront lancés dans à partir des congés du 30 avril et du 1er mai, ce qui devrait créer une forte poussée pour le tourisme de la province.



De leur côté, les agences de voyages sont déterminées à proposer des circuits pour les prochains congés et un grand nombre de touristes ont fait des réservations depuis la fin mars.



En 2023, le Vietnam se fixe pour objectif d'attirer 110 millions de touristes, dont 8 millions d’arrivées internationales pour un revenu d'environ 27,6 milliards de dollars.



Cette année, les congés du 30 avril et du 1er mai tombent respectivement dimanche et lundi. Bénéficiant du pont, les Vietnamiens ont donc cinq jours de congés, du 29 avril au 3 mai. Ces jours fériés contribueront de manière significative à la réalisation des objectifs fixés, apportant d'importants revenus aux localités et aux entreprises. -VNA