Hanoi, 17 juillet (VNA) – La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong a eu le 17 juillet à Hanoi un entretien avec son homologue laotien Sengnouan Sayalath, à la tête d’une délégation de haut rang de l’AN du Laos, en visite officielle au Vietnam.

Entretien entre les deux délégations de l'AN du Vietnam et du Laos. Photo : VNA

Félicitant des acquis importants obtenus par le Laos, elle a informé son interlocuteur des activités de l’AN du Vietnam, notamment les résultats de la 5e session dernière de l’AN avec l’adoption de 7 projets de lois…

Elle a souligné que dans ses activités extérieures, le Vietnam est déterminé à élargir des relations internationales, la diversification et la multilatéralisation, à être ami et partenaire de confiance et responsable dans les relations internationales, contribuant à la paix, à la coopération et au développement.

L’AN a affirmé son rôle de passerelle, contribuant à promouvoir les activités extérieures du Parti et de l’Etat, a-t-elle souligné, ajoutant que l’AN du Vietnam prend en considération les relations extérieures avec l’AN du Laos et soutient l’AN du Laos dans les forums internationaux.

Elle a souhaité que les AN des deux pays continuent de renforcer la supervision de la mise en œuvre des conventions signées, créant des conditions à dynamiser les bonnes relations entre les deux Partis et les deux Etats.

Le vice-président de l’AN du Laos Sengnouane Xayalat a affirmé que cette visite vise à resserrer les relations de coopération entre les deux organes législatifs des deux pays.

Il a souhaité que le Vietnam partage des expériences dans les activités extérieures avec le Laos et que les deux pays continuent d’échanger des délégations de haut rang et à l’échelle locale, et de soutenir mutuellement dans les forums parlementaires. - VNA