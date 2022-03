Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Thaïlande travaille avec le représentant de l’armateur du cargo MV Toyo Star battant pavillon de Panama et les autorités thaïlandaises pour aider à rapatrier quatre marins vietnamiens après le naufrage de leur navire Huy Hoàng.

Un représentant de l’ambassade du Vietnam en Thaïlande (à droite) a rendu une visite consulaire aux quatre membres d’équipage du navire accidenté. – VNA

Le MV Toyo Star a percuté le navire de services logistiques de la pêche Huy Hoàng pour une raison encore indéterminée alors qu’il traversait le 8 mars à 00h30 les eaux vietnamiennes en direction de la Thaïlande. Le Huy Hoàng, avec à son bord quatre membres d’équipage, a alors coulé.

Le navire MV Toyo Star a réussi à sauver les membres d’équipage du Huy Hoàng - Phan Minh Châu, Lê Thanh Hai, Lê Hoàng Nam (domicilés dans la province de Bên Tre et Nguyên Quôc Tuân dans la province de Cà Mau, et ensuite accosté au port de Kerry Siam dans la province thaïlandaise de Chonburi dans la nuit du 8 mars.

L’ambassade du Vietnam en Thaïlande travaille avec les autorités thaïlandaises et le représentant de l’armateur du cargo MV Toyo Star. Photo : VNA

L’ambassade du Vietnam en Thaïlande a rendu une visite consulaire et fourni des articles de première nécessité aux quatre rescapés, informé l’armateur du Huy Hoàng et travaillé avec les autorités de Chonburi et l’armateur du MV Toyo Star.

Le matin du 10 mars, le navire MV Toyo Star a mis le cap sur le port de Klong Toei à Bangkok avec quatre membres d’équipage vietnamiens et devrait faire route vers l’Indonésie le 12 mars. – VNA