Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) reçoit le président du Bangladesh, Md. Abdul Hamid, en visite d'État au Vietnam, le 10 août 2015. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'objectif de la prochaine visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue au Bangladesh est de discuter des mesures visant à renforcer, promouvoir et élargir les relations amicales et de coopération efficace et concrètes entre le Vietnam et le Bangladesh dans tous les domaines.

Ce sujet sera abordé lors d'un entretien entre le président de l'AN du Vietnam et la présidente du Parlement bangladais, ainsi que dans son discours sur les relations bilatérales devant des politiciens, des intellectuels et des entreprises des deux parties, a déclaré Le Anh Tuan, vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale.

Vuong Dinh Hue effectuera des visites officielles au Bangladesh et en Bulgarie du 21 au 26 septembre, à l'invitation de la présidente du Parlement bangladais, Shirin Sharmin Chaudhury, et du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le vice-président Le Anh Tuan a affirmé que lors de sa visite officielle au Bangladesh, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et les hauts dirigeants du Bangladesh célébreront ensemble le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023). Dans le contexte d'évolutions complexes et imprévisibles dans le monde, le renforcement de la coopération entre les deux pays par le biais de la diplomatie parlementaire contribuera à renforcer et à promouvoir les relations entre les deux pays et les deux organes législatifs.



Il a souligné le développement constant de la coopération entre le Vietnam et le Bangladesh ces derniers temps et le renforcement de la confiance politique grâce à l'échange de visites et de contacts à différents niveaux.



Les deux parties ont établi de nombreux mécanismes de coopération importants, notamment le Comité mixte sur l'économie, la culture, les sciences et les technologies. La coopération économique et commerciale apporte des avantages concrets aux entreprises et aux citoyens des deux pays. Le commerce bilatéral a quadruplé au cours de la dernière décennie et se rapproche de l'objectif de 2 milliards de dollars. Les deux pays ont également prolongé le protocole d'accord sur le commerce du riz pour 5 ans supplémentaires, jusqu'en 2027, ouvrant ainsi de nombreux domaines de coopération.

En outre, l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement bangladais ont d’ores et déjà promu et surveillé la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux pays. Les deux parties coopèrent régulièrement lors de forums interparlementaires internationaux et régionaux dont les deux organes législatifs sont membres, tels que l'Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique, la Conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe, etc. Ce sont également des activités de coopération que l'AN du Vietnam et le Parlement bangladais continueront de promouvoir à l'avenir, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA



À cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyen Manh Cuong, a affirmé que dans le contexte du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques, la visite officielle du président de l'AN Vuong Dinh Hue au Bangladesh créera un nouvel élan pour le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux pays.



L'ambassadeur Nguyen Manh Cuong a également abordé la coopération bilatérale, en particulier entre les organes législatifs, lors d'une interview accordée à la VNA.

Selon lui, ces 50 dernières années, les relations d’amitié se sont développées dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie, la culture, les sciences, l'éducation, la sécurité et la défense, etc.



En particulier, la coopération interparlementaire a obtenu de nombreuses réalisations importantes, jouant un rôle essentiel dans la promotion des trois piliers de la diplomatie, à savoir la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire.



Le diplomate a estimé que les relations bilatérales se développaient de plus en plus et présentaient de nombreux potentiels à exploiter dans l'avenir. Avec une population d'environ 170 millions d'habitants, principalement des jeunes travailleurs dynamiques et créatifs, le Bangladesh représente un nouveau marché potentiel pour la coopération, les investissements et les affaires des partenaires vietnamiens dans tous les domaines.



Dans le cadre de cette visite, outre la signature d'un accord de coopération entre l'AN du Vietnam et le Parlement bangladais ainsi qu'entre les agences de conseil et d'assistance de ces deux organes, la création du Groupe parlementaire d'amitié des deux pays sera annoncée. Les dirigeants parlementaires des deux pays discuteront des relations bilatérales en termes de politique, diplomatie, économie, commerce, investissement ainsi que de la situation mondiale et régionale d'intérêt commun.



En particulier, le président de l'AN Vuong Dinh Hue prendra la parole à l'Académie diplomatique du Bangladesh et participera à la signature d'accords de coopération commerciale entre plusieurs entreprises des deux pays, lors du Forum politique et juridique afin de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement. -VNA