Le président américain Joe Biden lors de sa visite d'Etat au Vietnam en septembre dernier. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Dans un article publié le 10 octobre, le journal Nikkei Asia a estimé que la visite du président américain Joe Biden au Vietnam en septembre dernier, visant à renforcer les relations diplomatiques bilatérales, semblait avoir marqué le début d'une nouvelle ère de liens économiques élargis entre les deux pays. Un quatrième boom des investissements étrangers au Viêt Nam pourrait être en train de se faire.

Au cours de sa visite au Vietnam, le président Joe Biden s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Les deux dirigeants ont accepté de rehausser les relations bilatérales au rang d'un partenariat stratégique intégral. La rencontre de haut niveau entre les deux dirigeants s'est accompagnée de quelques grandes affaires commerciales. Vietnam Airlines a signé un accord initial pour l'achat de 50 Boeing 737 Max jets dans le cadre d'une affaire d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars.

Vietnam Airlines signe un accord initial pour l'achat de 50 Boeing 737 Max jets dans le cadre d'une affaire d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars. Photo: Vietnam+



FPT Software, a annoncé un partenariat stratégique avec la start-up américaine Landing AI. Synopsys, une société de premier plan pour la conception de semi-conducteurs.

Dans le passé, le Vietnam a connu trois essors importants dans les investissements directs étrangers. La première a eu lieu lorsque Honda Motor a commencé la production locale de deux-roues en 1997. La deuxième vague s'est étendue à la période allant du début des années 2000 jusqu'à l'effondrement de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers en 2008, qui a déclenché une crise financière mondiale. On pense que le troisième boom a son plein essor au milieu des années 2010.

A présent, la visite du président Joe Biden pourrait déclencher une forte augmentation des investissements américains au Vietnam. Washington perçoit néanmoins le Vietnam comme une nation amicale. La décision diplomatique de Biden peut être interprétée par les entreprises américaines comme un feu vert pour investir au Vietnam.

Lors de sa visite au siège du géant de la fabrication de puces Nvidia à San Francisco, en septembre dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé le PDG de Nvidia, Jensen Huang, à établir une base de production au Vietnam et à en tirer parti comme centre de production en Asie du Sud-Est. Nvidia est le principal fabricant de puces pour alimenter des systèmes d'intelligence artificielle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rencontré d'autres personnalités du secteur de la technologie américaine, notamment le fondateur de Microsoft Bill Gates et des cadres supérieurs de Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, et SpaceX.

Historiquement, les investissements des entreprises américaines au Vietnam ont été modestes par rapport à ceux des puissances économiques asiatiques comme le Japon ou la République de Corée.

Le Vietnam tient à passer de ses industries traditionnelles à forte intensité de main-d'œuvre telles que la fabrication de vêtements et l'assemblage électronique, vers des secteurs de haute technologie à plus forte valeur ajoutée. La collaboration avec les entreprises technologiques américaines, en particulier celles qui dominent les domaines des semi-conducteurs et de l'IA, seront cruciales pour la transformation de la structure industrielle du pays. -VNA