Le secrétaire général Nguyen Phu Trong s'entretient avec le président américain Joe Biden . Photo : VNA

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden lors de la conférence de presse conjointe après leur entretien dans l'après-midi du 10 septembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Joe Biden participent à un Sommet Vietnam-États-Unis sur l'investissement et l'innovation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le résultat le plus marquant de la visite d'État au Vietnam du président américain Joe Biden, c’est que le Vietnam et les États-Unis ont élevé leur partenariat à un niveau stratégique intégral, ouvrant une nouvelle période historique d'amitié et de coopération bilatérale.La visite a eu lieu les 10 et 11 septembre à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. C'était la première fois qu'un président américain effectuait une visite d'État au Vietnam à l'invitation d’un secrétaire général du PCV.La visite a eu lieu à l'occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays. Il s’agissait également d’une continuation des traditions de près de 30 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.Lors de la rencontre avec la presse après son entretien avec le président américain, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a annoncé que lui et le président Joe Biden, au nom des deux pays, avaient adopté une déclaration commune établissant un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.Lors de son entrevue avec le président américain, le président vietnamien Vo Van Thuong a déclaré que pour continuer à approfondir les relations bilatérales dans le cadre du partenariat stratégique intégral nouvellement établi, les deux parties devraient continuer à renforcer leurs relations politiques et diplomatiques, notamment à travers des réunions entre hauts dirigeants.Lors de leur entrevue, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président américain Joe Biden se sont réjouis du développement des relations Vietnam-États-Unis à trois niveaux : bilatéral, régional et international, depuis la normalisation des relations il y a près de 30 ans et l’établissement du partenariat intégral en 2013. En particulier, l'économie, le commerce et l'investissement continuent d'être le point positif et le moteur de ces relations avec un chiffre d'affaires bilatéral de plus de 123 milliards de dollars en 2022. Le président Joe Biden a réaffirmé son soutien à un Vietnam puissant, indépendant, résilient et prospère, poursuivant sa politique de Renouveau, élargissant son intégration internationale, assumant un rôle croissant au sein de l'ASEAN et de la région, ainsi que dans sa coopération internationale pour répondre aux défis mondiaux.Pour mettre en œuvre efficacement le cadre de partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties continuent de renforcer leur coopération sur tous les canaux, notamment ceux du Parti, de la diplomatie d'État et de la diplomatie populaire. Le Premier ministre a proposé que la partie américaine reconnaisse bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam, qu'elle améliore l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement et qu'elle continue d'encourager les entreprises américaines de haute technologie à faire des affaires au Vietnam.À Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Joe Biden ont participé à un Sommet Vietnam-États-Unis sur l'investissement et l'innovation.Lors de sa rencontre avec le président Joe Biden, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a proposé que les États-Unis achèvent bientôt les procédures de reconnaissance du Vietnam comme économie de marché, continuent de consacrer des ressources à la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, édifient et consolident la confiance, la compréhension et le respect mutuels entre les deux pays et leurs peuples.Avec un agenda intense, la visite d'État du président américain Joe Biden au Vietnam a marqué une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays et fait écho aux aspirations des deux peuples à un avenir brillant et dynamique, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.- VNA